Mustafa Balbay: Yeni yılda aşı duasına hazır olalım

Türkiye’de iktidarın 2021 gündemi şöyle:
- Vergileri ne kadar artıralım?
- Aşıdan ne kadar KDV alalım?
- 2021’e girerken eğlenmeye kalkanları nasıl basalım?
- Aşı ithalatında araya hangi şirketlerimizi koyalım?
- Halka yardım gibi sunacağımız kredilerle halkı borçlandırdıktan sonra seçimden önce affedip oy devşirme işini nasıl örgütleyelim?
Küresel gidiş salgınla, kendi sisteminden ödün vermeden mücadeleden yana…
Türkiye’de ise salgın sonuçlarının katmerlisini yaşıyoruz.
Bu kör gidişe bu kadar mahkûmsak, yeni yılda aşı duasına hazır olalım!