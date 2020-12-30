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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Yeni yılda aşı duasına hazır olalım

Türkiye’de iktidarın 2021 gündemi şöyle:

  • Vergileri ne kadar artıralım?
  • Aşıdan ne kadar KDV alalım?
  • 2021’e girerken eğlenmeye kalkanları nasıl basalım?
  • Aşı ithalatında araya hangi şirketlerimizi koyalım?
  • Halka yardım gibi sunacağımız kredilerle halkı borçlandırdıktan sonra seçimden önce affedip oy devşirme işini nasıl örgütleyelim?

Küresel gidiş salgınla, kendi sisteminden ödün vermeden mücadeleden yana…

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Türkiye’de ise salgın sonuçlarının katmerlisini yaşıyoruz.

Bu kör gidişe bu kadar mahkûmsak, yeni yılda aşı duasına hazır olalım!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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İşten çıkarma yasağının süresi uzatıldı

Salgın nedeniyle iş kanuna eklenen geçici madde kapsamında, iş veya hizmet sözleşmesinin belirli haller dışında işveren tarafından feshedilmesini yasaklayan düzenlemenin süresi 17 Ocak 2021 tarihinden itibaren iki ay uzatıldı.