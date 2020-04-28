Mustafa Balbay: Yazılı olmayan bir KHK ile korona geriletiliyor

Türkiye’deki başarı şu:

AKP’nin sağlıkta tam dönüşümü, yani tümüyle liberalleşmeyi başaramamasının getirdiği bir başarı yaşıyoruz!

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İşte Cerrahpaşa… Üniversite hastanelerini etkisizleştirmek için her şeyi yaptılar. Daha iki yıl önce Cerrahpaşa’yı böldüler… Öğretim üyesinden çaycısına Cerrahpaşa çırpındı, direndi… İktidar bana mısın demedi… Tıp fakültesi hastaneleri üvey evlat muamelesine rağmen ayakta kalmak için direndi. Şimdi başlıca başarı haberleri buralardan geliyor.

Elbette bütün dileğimiz hayatın bir an önce normale dönmesi… Ama Bilim Kurulu’nun onayıyla!

Ancak görüyoruz ki, yazılı olmayan bir kanun hükmünde kararname ile korona mayıs ayından itibaren geriletiliyor.

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Mustafa Balbay’ın yazısı