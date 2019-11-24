Mustafa Balbay: Türkiye’nin en büyük örgütlü siyasal gücü CHP’yi eritmek iktidarın işine gelir

Ancak özellikle son iki gündür oyunun CHP içinde ayrıca küçük oyunlar şeklinde devam ettiği görülüyor. Böyle devam ederse, CHP’lilerin kendi aralarında verecekleri kavgadan galip çıkan taraf olsa da kaybeden CHP olur.

Ana sorun; Türkiye’de böyle bir oyunun oynanabilmesidir. O nedenle bu olayın bütün yönleriyle ortaya çıkarılması gerekir.

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CHP bunu yapmak yerine, “Bunda parti içinde kimin hiç rolü yok” yarışına girerse de kaybeden parti olur. CHP enerjisini yitirir.

Bugün açıklama yapacak İnce’ye de büyük sorumluluk düşüyor. CHP, Türkiye’nin en büyük örgütlü siyasal gücü. Bunu eritmek kimin işine gelir?

İktidarın…

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Buna izin verilmemeli…

Mustafa Balbay’ın yazısı