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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Türkiye yalnızlaşmayı adeta bir hünermiş gibi sunup her fırsatta bu yola sapıyor

Türkiye ne yapıyor? Yalnızlaşmayı adeta bir hünermiş gibi sunup her fırsatta bu yola sapıyor.

Tarihimizde ilk kez aynı anda Suriye, İsrail ve Mısır’da büyükelçimiz yok. Bu ülkelerle ya ABD-Rusya üzerinden haberleşiyoruz ya da gizli servislerin dilleri aracılığıyla.

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Suriye ile en uzun kara sınırına sahip olup diplomatik ilişkiyi kesmek hangi aklın ürünüdür?

İsrail’in başta Filistin sorunu olmak üzere her alanda fırsat kolladığı, dünya başkentlerini diplomatik ablukaya aldığı bir ortamda büyükelçiliği işlevsiz hale getirmek hangi akla hizmettir?

Mustafa Balbay’ın yazısı

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