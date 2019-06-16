Mustafa Balbay: Türkiye değişimin tadını aldı; 23 Haziran’da bu tat değişmez

Bugün İstanbul’un seçilmiş, mazbatası elinden alınan Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İzmir milletvekili, Saray’ın İstanbul Belediye başkan adayı Binali Yıldırım televizyonda karşı karşıya gelecek.

Yakın tarihimizde demokrasinin en çok yara aldığı 12 Eylül sürecinde bile genel seçime gidilirken TRT, seçime katılmasına izin verilen partilerin liderlerine eşit koşullarda söz hakkı vermişti.

Gelenek canlandı, dedik ama, Yıldırım’ın bu role niçin soyunduğuna ilişkin yorumlara haklılık kazandıran gelişmeler de yaşanıyor.

12 Haziran Çarşamba günü bu köşede “Yeni bir oyun kuruldu” başlığı ile konuyu irdeledik…

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Ekrem İmamoğlu bir değişim rüzgârıdır. Bu rüzgâr karşısında 31 Mart’ta örülen duvarlar işe yaramadı. Yukarıda sıraladıklarımız yeni bir duvar örme girişimidir. Türkiye, İstanbul bu değişimin tadını aldı. 23 Haziran’da bu tadı normal yollarla değiştirmez.

Mustafa Balbay’ın yazısı