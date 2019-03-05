Mustafa Balbay: Tümüyle çarpık bir ittifak yapısıyla seçime gidiliyor

Gelinen noktada tümüyle çarpık bir ittifak yapısıyla seçime gidiliyor.

Örneğin bir ilin merkezinde ittifak adayları var, ilçelerinin yarısında tüm partiler ayrı ayrı seçime giriyor, öteki yarısında bir kanatta ittifak yok, ötekinde var. Ortada yasa da olmadığı için herkes kendi kuralını kendisi koyuyor.



Demokrasinin en yaygın tarifi; kurallar rejimidir. AKP zihniyeti hiçbir alanda kural bırakmadı.



Reklam

Nedir ki efendim kural, planını “kur” istediğini “al”… Başka ne anlamı olabilir ki! İlle de kural varsa, sen kurala değil, kural sana uysun!



AKP’nin sistem diye getirdiği şey; her parçası başka araca ait, toplama bir taşıta benziyor. Ön lastikler traktör, arkalar cip. Motor kamyon motoru, şoför mahalli uçak kokpiti. Hız göstergesi saate 500, gazı dibine kadar bassan 50’nin üstüne çıkmıyor. LPG ile çalışıyor, tüp ön camın altında…



Fren sistemi yok…



Reklam

İyi yolculuklar…

Mustafa Balbay’ın yazısı