Mustafa Balbay: TÜİK’e gelenler de gidenler de AKP’nin öz kadrosundan

TÜİK ne yazık ki bu güveni kaybedeli çok oldu.

İnsanlar artık TÜİK verileri doğru-yanlış diye bakmıyor. Örneğin, “TÜİK’in enflasyonu bu ama mutfak enflasyonu öyle değil” diyor.

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Son birkaç yıldır TÜİK’in üst düzey yönetiminde değişim enflasyonu var. Neredeyse patlama düzeyinde. Ekim 2018 enflasyonu son 15 yılın rekoru olunca AKP hemen önlem aldı. Nasıl olur? Enflasyon bu kadar artmaz, demek ki hesaplama hatası var! Büyüklerin sabrı taştı, bardak taştı… Derken bu hesaplardan sorumlu Başkan Yardımcısı Enver Taştı görevden alındı.

18 Nisan 2019’da Başkanvekili Mehmet Aktaş Merkez Bankası’na atanınca yerine Yinal Yağan atandı. 13 ay sonra 22 Mayıs 2020’de Yağan da buradan Sümer Holding’e gönderildi. Yerine Başkan Yardımcısı Muhammet Cahit Şirin atandı. Yağan gibi Şirin de vekâleten!

Şirin göreve geldikten iki hafta sonra 26 bölge müdüründen 10’unu aldı. Enflasyon hesabına vurunca yüzde 35 değişiklik!

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Gelenler de gidenler de AKP’nin öz kadrosundan. Otuziki imbikten geçirip o göreve getiriyorlar, rakamlar istenildiği gibi olmayınca alınıyorlar!

Mustafa Balbay’ın yazısı