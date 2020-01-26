Mustafa Balbay: Televizyonlardaki tablo şuydu; fayını kapan gelmiş

Elazığ’da, Malatya’da yaşananlar canlı yayınlarla hepimizin gözü önündeydi. Deprem olduktan sonra arama kurtarma çalışmaları işin bir yanı… Asıl önemli olan en az zararın olması için önlem almak. Son iki gündür, önceki depremlerden daha farklı bir tablo yoktu ne yazık ki.

Böylesi felaketlerde en önemli unsur, bilgi. Deprem üzerine araştırma yapan, bilgi üreten tüm bilim insanlarına saygımız var. Ancak önceki akşam televizyonlardaki tablo şuydu: Fayını kapan gelmiş!

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Başlıca somut bilgi, eski Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Feyzi Bingöl’ün geçen aralık ayındaki depremden sonra bölgede yakın gelecekte 6.7 şiddetinde bir depremin olacağını söylemiş olmasıydı.

Türkiye’nin en ciddi konusu depremle ilgili bilgi kirliliğini ortadan kaldıracak, ciddi araştırma yapanların çabasını öne çıkarıp bir strateji çizilmesini sağlayacak adımlar atmak olmalı.

Mustafa Balbay’ın yazısı