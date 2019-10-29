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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Suriye’de Türkiye’nin yararı güvenli bölge değil, güvenli ülkedir

Türkiye’nin “güvenli gölge” olmasını istediği alanda gerçekten güvenli bir bölge kurulsa bile, aşağısının “güvensiz bölge” olduğunu biz de kabul ediyoruz demektir.

Bu durumda teröristlerin güvenli bölgeden güvensiz bölgeye geçmesiyle mücadele başarıya mı ulaşmış olacak?

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Irak’ta 36. paralel vardı, şimdi Suriye’de 37. paralel!

Suriye’de Türkiye’nin yararı güvenli bölge değil, güvenli ülkedir. Bugün için uzak hedef gibi görünse de bunu isteyerek yol çizmeliyiz. Aksi halde terörle mücadelemiz, sepete su doldurmak olacak!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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