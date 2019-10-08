Mustafa Balbay: Sonuç alınacak operasyonlar için zaman verilmez

Sonuç almak üzere yapılan operasyonlar için zaman verilmez. Hatta yapılıp yapılmayacağı bile belli edilmez. Örneğin yakın tarihimizdeki Kıbrıs Barış Harekâtı’nda dönemin Başbakanı Bülent Ecevit’in şifreli konuşması hâlâ belleklerdedir. Ecevit’in dinlendiğini bildiği, telefonda söylediği, “Ayşe tatile çıksın” sözü “Barış Hareketi başlasın” demekti!

Suriye’ye Türkiye’nin düzenlemeyi planladığı operasyon için aylardır şu söyleniyor:

“Bir gece ansızın girebiliriz…”

Artık gizlisi saklısı kalmadı, Türkiye bir gece ansızın girebilir…

Ne zaman?

Bir gece ansızın!

Sonunda Amerika da dün sabah benzerini söyledi:

“Türkiye, Suriye’nin kuzeyine operasyondüzenleyebilir!”

Ne zaman?

Bir gece ansızın…

Mustafa Balbay’ın yazısı