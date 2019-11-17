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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Siyasi iktidarların bitmeyen Deniz Gezmiş korkusu

TBMM’yi ziyaret çok kolay değildir. Parti grup yönetiminden ya da milletvekillerinden kapıya adı verilmeyen kişi içeri giremez. Ziyaretçiler alınırken genel güvenlik aramasından geçirilir. Geçen çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul mlletvekili sevgili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından, “Mustafa Balbay’ın Bitmeyen Deniz kitabı güvenlik gerekçesiyle Meclis’e sokulmadı”haberini geçince, aklımdan bir dizi konu geçti. Deniz Gezmiş’in idam kararının bu Meclis’in çatısı altında oylanması… Siyasi iktidarların geçmeyen Deniz korkusu…

Mustafa Balbay’ın yazısı

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Gülten Kaya: Ahmet yaşasaydı hayatın tüm kirliliğini şarkılarla yüzümüze çarpardı

Ahmet’in bulunduğu yere biz “Mezar” değil, “Ahmet’in Evi” diyoruz. Sanatçının mezarı olmaz! Onlar hep yaşarlar ve tüm dünya onların topraklarıdır zaten. Türkiye’ye getirmeyi düşünüyor muyum? Hayır, buraya getirmeyi düşünmüyorum. Yaşanan bu gerçeği değiştirmek benim bile haddim değil. Bu konu, tarihe not düşülen haliyle kalmak ve bunun müsebbipleri de bununla yüzleşmek/hesaplaşmak zorundadır.

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