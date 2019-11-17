Mustafa Balbay: Siyasi iktidarların bitmeyen Deniz Gezmiş korkusu

TBMM’yi ziyaret çok kolay değildir. Parti grup yönetiminden ya da milletvekillerinden kapıya adı verilmeyen kişi içeri giremez. Ziyaretçiler alınırken genel güvenlik aramasından geçirilir. Geçen çarşamba günü akşam saatlerinde İstanbul mlletvekili sevgili Mahmut Tanal, sosyal medya hesabından, “Mustafa Balbay’ın Bitmeyen Deniz kitabı güvenlik gerekçesiyle Meclis’e sokulmadı”haberini geçince, aklımdan bir dizi konu geçti. Deniz Gezmiş’in idam kararının bu Meclis’in çatısı altında oylanması… Siyasi iktidarların geçmeyen Deniz korkusu…
SON HABERLER
Gülten Kaya: Ahmet yaşasaydı hayatın tüm kirliliğini şarkılarla yüzümüze çarpardı
Ahmet’in bulunduğu yere biz “Mezar” değil, “Ahmet’in Evi” diyoruz. Sanatçının mezarı olmaz! Onlar hep yaşarlar ve tüm dünya onların topraklarıdır zaten. Türkiye’ye getirmeyi düşünüyor muyum? Hayır, buraya getirmeyi düşünmüyorum. Yaşanan bu gerçeği değiştirmek benim bile haddim değil. Bu konu, tarihe not düşülen haliyle kalmak ve bunun müsebbipleri de bununla yüzleşmek/hesaplaşmak zorundadır.
Gaziantep’teki cami inşaatında çökme: Mühendisin cansız bedenine ulaşıldı
Gaziantep’te yapılan Türkiye’nin ikinci en büyük camisinin inşaatında iskele çöktü, inşaat mühendisi Korkut Küçükcan (37) enkaz altında kaldı. Olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE ve itfaiye ekiplerinden oluşan 100 kişilik ekip, yaklaşık 33 saat sonra Küçükcan’a ulaşabildi.
Trump destekçisi, Rusya soruşturmasında ‘yalan söylemek’ten suçlu bulundu
ABD Başkanı Donald Trump’ın eski arkadaşı ve siyasi destekçisi Roger J. Stone Jr., ‘Rusya’nın 2016 ABD seçimlerine karışması’ soruşturmasında savcılara ‘Trump’ı korumak amacıyla’ yalan söylemekten ve soruşturmayı engellemekten suçlu bulundu.
Bağdat’ta göstericilere bombalı saldırı: Ölü ve yaralılar var
Uzun süredir hükümet karşıtı protesto gösterilerinin devam ettiği Irak’ın başkenti Bağdat’ta, göstericilerin yakınlarındaki bir meydanda bombalı saldırı düzenlendi. Çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.
Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi: Bir ölü, 37 yaralı
Aksaray-Ankara karayolunda yolcu otobüsü devrildi, bir kişi hayatını kaybetti. 37 kişi ise yaralandı.