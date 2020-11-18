Mustafa Balbay: Sıcak bir kışa girdik

2018’de İYİ Parti’nin barajı geçeceği, MHP’nin baraj altı kalacağı tezi işlendi. Bu sonuca dayalı siyaset yapan MHP kökenli potansiyel genel başkanlar, Akşener’in genel başkanlığını sineye çekip İYİ Parti’yi yeğledi. Bahçeli barajın üstünde kaldı. AKP’den MHP’ye, MHP’den İYİ Parti’ye oy akışı bugünkü dengeyi getirdi.
Bakarsınız Bahçeli, “Memleket düze çıksın diye AKP’ye her türlü desteği verdim ama…” der…
Bakarsınız Erdoğan, İYİ Parti’yi yanına çekmek için reddedilemeyeceğini düşündüğü teklifler hazırlar…
Bakarsınız Akşener, hepsine rest çekip yeni oyun kurar…
Sıcak bir kışa girdik…