Mustafa Balbay: Sıcak bir kışa girdik

Diyarbakır’da 2017 yılı Nevruz kutlamasına giderken öldürülen Kemal Kurkut’un davasında sanık polis Y.Ş. beraat etti. Diyarbakır 7. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın bu suçu işlediğini gösterir ve cezalandırılmasına yeter nitelikte her türlü kuşkudan uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğini belirtti.