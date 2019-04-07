Mustafa Balbay: Seçimi iktidar partisi kazanıncaya kadar sayım!

Tarihimizdeki oy verme işleminin açık, oy sayımının de her türlü tartışmaya açık yapıldığı zamanlar olmuştur. Bu anlamda her seçimin bir tarifi vardır.

31 Mart seçimleri şu tarifle tarihteki yerini alacak:

Seçimi iktidar partisi kazanıncaya kadar sayım!

Yensek Seçim Kurulu’nun, affedersiniz Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararlar, kimi yerlerde İl

Seçim Kurullarının hukuktan bağımsız başlattığı yeniden sayım işlemleri şu soruları akla getiriyor: Seçimden sonra sandıklar üzerinden ayrıca bir seçim mi yapılıyor?

Hangi hu-kukla bu kararları alıyorlar?

Mustafa Balbay’ın yazısı