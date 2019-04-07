Tarihimizdeki oy verme işleminin açık, oy sayımının de her türlü tartışmaya açık yapıldığı zamanlar olmuştur. Bu anlamda her seçimin bir tarifi vardır.
31 Mart seçimleri şu tarifle tarihteki yerini alacak:
Seçimi iktidar partisi kazanıncaya kadar sayım!
Yensek Seçim Kurulu’nun, affedersiniz Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararlar, kimi yerlerde İl
Seçim Kurullarının hukuktan bağımsız başlattığı yeniden sayım işlemleri şu soruları akla getiriyor: Seçimden sonra sandıklar üzerinden ayrıca bir seçim mi yapılıyor?
Hangi hu-kukla bu kararları alıyorlar?
Mustafa Balbay: Seçimi iktidar partisi kazanıncaya kadar sayım!
Tarihimizdeki oy verme işleminin açık, oy sayımının de her türlü tartışmaya açık yapıldığı zamanlar olmuştur. Bu anlamda her seçimin bir tarifi vardır.