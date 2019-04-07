Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Seçimi iktidar partisi kazanıncaya kadar sayım!

Tarihimizdeki oy verme işleminin açık, oy sayımının de her türlü tartışmaya açık yapıldığı zamanlar olmuştur. Bu anlamda her seçimin bir tarifi vardır.
31 Mart seçimleri şu tarifle tarihteki yerini alacak: 
Seçimi iktidar partisi kazanıncaya kadar sayım! 
Yensek Seçim Kurulu’nun, affedersiniz Yüksek Seçim Kurulu’nun aldığı kararlar, kimi yerlerde İl 
Seçim Kurullarının hukuktan bağımsız başlattığı yeniden sayım işlemleri şu soruları akla getiriyor: Seçimden sonra sandıklar üzerinden ayrıca bir seçim mi yapılıyor? 
Hangi hu-kukla bu kararları alıyorlar?

Mustafa Balbay’ın yazısı

Reklam

SON HABERLER

Rutkay Aziz: Kadınlara ve gençlere yaslanmayan bir hareket başarılı olamaz

Usta oyuncular Rutkay Aziz ve Taner Barlas şimdilerde George Orwell’in ünlü romanı ‘1984’ü sahneye taşıyor ve romanın iki ana karakteri Winston ve O’Brian’a hayat veriyorlar. Taner Barlas ve Rutkay Aziz’le 50 yılı deviren sanat hayatlarına, yeni oyunlarına ve gündelik yaşamın gerçeklerine dair sohbet ettik.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...