Mustafa Balbay: Seçim sonrası CHP’nin ‘içi’ konuşulurdu; devran döndü AKP’nin ‘içi’ konuşuluyor

Geleneksel olarak her seçimden sonra, “CHP’nin içi” konuşulurdu. Hangi kanat ne düşünüyor, olağanüstü kurultay beklentisi var mı, parti meclisi ne zaman toplanıp durum değerlendirmesi yapacak, fatura kimin, diye başlayan sorulara yanıtlar aranırdı. 31 Mart – 23 Haziran seçimleri sonrasında devran döndü; artık “AKP’nin içi” konuşuluyor.

AKP içinde bir süredir şu sorulara yanıt aranıyordu:

– Yeni bir parti hazırlığı var mı?

– Parti içinde muhalif kanat başını kaldırabilecek cesarete sahip mi?

– Milletvekilleri arasında gidişten rahatsız olanlar ne yapacak?

Mustafa Balbay’ın yazısı