Mustafa Balbay: Sandık kurulu başkanları tepkisini dile getirse AKP bu kadar densizlik yapamaz

Geçen hafta kendime şunu söylemiştim,

“Arkadaş, İstanbul için YSK kararınıdidiklemeyi bırak. 23 Haziran’a odaklan.”

Pazar günü YSK’nin aldığı, “Devlet memuruolmayan sandık kurulu başkanları için suçduyurusuna gerek yok. 31 Mart’taki kurullaraynı şekilde görev yapabilir” kararı, yeniden konuya dönmeyi kaçınılmaz hale getirdi.

23 Mayıs’ta gerekçe açıklandıktan hemen sonra iki çağrı yapmıştık:

– Sandıklarda 45 bin 23 AKP görevlisi vardı, biri çıkıp, “Şu oldu” desin.

– Devlet memuru olmayan 754 sandık kurulu başkanından biri çıkıp, “Ben görevimi yaptım.Bakın sandığımda hiçbir sorun yok. Altında tümparti temsilcilerinin de imzası var” desin.

Sadece Şişli İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Vedat Güneş ve Şişli İlçe Seçim Müdürü Hatice Çelebi YSK’ye yazı yazarak tepkisini dile getirdi. Keşke sayı artsa…

Bu konuda töhmet altında bırakılanlardan 20’si, “Buna hakkınız yok, suçumuz varsasöyleyin” dese, AKP bu kadar densizlik yapamaz…

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Mustafa Balbay’ın yazısı