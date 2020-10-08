Mustafa Balbay: Rusya’nın en çok isteyeceği, gerilimin devamı

Ermenistan’da halen 5 bin askeri bulunan, bütün Ermeni topraklarını kendine ait bir üs gibi kullanan Rusya’nın son gelişmeler karşısında hiç tavır koymayacağını söylemek olanaksız.

Aliyev’le Putin dün konuştu. Haberinin ikinci cümlesi şuydu:

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“Putin endişeli olduğunu söyledi!”

Her yere çekilebilecek bir cümle.

Rusya’nın en çok isteyeceği, gerilimin devamıdır.

Rusya, bu süreci sadece Ermenistan yönetimini değiştirmek için kullanmakla yetinmez. Bölgede etkinliğini daha da artırmanın, ABD ve NATO’ya, “buralara ayak basma” demenin zemini yapmak da hesaplar içinde olabilir.

Mustafa Balbay’ın yazısı