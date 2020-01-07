Mustafa Balbay: Rusya için bundan iyisi Şam’da kayısı!

Gelişmeler çevre ülkeleri nasıl etkileyecek?

Durumdan memnun olan ülkelerin başında Rusya geliyor. Rusya, İran’ın özellikle Suriye’de yaptıklarından çok hoşnut değildi. İran’ın etkinliğinin kırılması, ABD’nin tedirgin olması… Rusya için bundan iyisi Şam’da kayısı!

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İsrail elbette memnun. ABD’nin İran’ı düşman bellemesinden daha güzel ne olabilir! Gelişmelerin Türkiye’yi hiç etkilememesi beklenemez. Sıcak durum, ABD, “İran’a tam ambargo için sen de devrede ol” diyebilir.

Bunların ötesinde Türkiye’nin AKP öncesi geleneksel dış politikasının doğruluğu bir kez daha ortaya çıktı. Ortadoğu’daki ülkelerin iç dengeleri hiçbir zaman o ülkenin elinde olmadığı gibi, tek bir ülkenin elinde de değil.

Mustafa Balbay’ın yazısı