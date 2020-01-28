Mustafa Balbay: Resmi olarak müteahhidin ‘geçici belge’ ile iş yapanı var

Başlık iki türlü yorumlanabilir… Birincisi şu:

Türkiye, her alanda olduğu gibi müteahhit yetiştirmede de o kadar mahir bir ülke ki Avrupa bizim yanımızda nal toplar. Almanya bile topu topu 3 bin 550 müteahhit yetiştirebilmiş. Bütün Avrupa’daki toplam sayı 50 binden biraz az. Demek ki, bizim onda birimiz kadar anca… Müteahhit ihraç eden ülkeler birliği kurulsa, tartışmasız lideriz. Ama kurmazlar, bizi çekemediklerinden!

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İkinci yorum, halkı galeyana getirici, tedirgin edici:

Türkiye’de kolay elde edilen mesleklerin başında müteahhitlik geliyor. Diyelim ki bir yıl karpuz sattınız. Mevsimine göre önce İran’dan ardından Adana’dan getirdiniz, şansınız yaver gitti. Çok iyi para kazandınız. Tekrar kazanç için yeni karpuz sezonunu mu bekleyeceksiniz; kış başında alın bir müteahhitlik belgesi, atın temeli, gerisi Allah kerim. Hemen belge alamıyorsan, geçici al, işe başla. Toplam 453 bin 497 müteahhidin 145 bini geçici belgeyle iş yapıyor.

Siz hiç geçici inşaat mühendisi gördünüz mü?

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Siz hiç geçici doktor gördünüz mü?

Resmi olarak müteahhidin ‘geçici belge’ ile iş yapanı var.

Mustafa Balbay’ın yazısı