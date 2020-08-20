Mustafa Balbay: Rakamlar önce kontrolden geçiyor, onaylanan şekliyle kamuoyuna duyuruluyor

Başta Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olmak üzere küresel kurumlar sınıfta kaldı. Her ülke kendi sınırlarını izole edip korumacı bir yaklaşım sergiliyor.

Hani sınırlar kalkmıştı?

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Hani ülkelerin kurdukları birlikler adım adım tek devlete gidecekti?

Bu anlamda insanlık olarak daha almamız gereken çok yol olduğunu da gördük.

Türkiye’de de durum küresel yapıdan çok farklı değil.

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İktidar, kendi sağlığını her şeyin üstünde tuttuğu için alınması gereken önlemlere de hep bu gözle bakıyor.

Şu kanı herkese yerleşmiş durumda:

Sağlık Bakanlığı’nın verileri TÜİK gibi. Rakamlar önce kontrolden geçiyor, onaylanan şekliyle kamuoyuna duyuruluyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı