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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Olmadı, tutmadı… İlk tepkiyi İzmir’deki CHP’li kamuoyu gösterdi

(İzmir’de camiden Çav Bella çalınması) Türkiye camiler üzerinden ortalığı karıştırma oyununu ne yazık ki çok yaşadı. Biz bu provokatörleri 1978 Kahramanmaraş’tan tanıyoruz. Ulu Cami’den yapılan anonslarla halkın nasıl yönlendirildiğini tarih unutmadı.

Bu provokatörleri 1980 Çorum olaylarından tanıyoruz. 4 Temmuz 1980’de, camii sapasağlam yerinde durduğu halde Çorum Ulu Cami’nin hoparlöründen yükselen, “Alaattin Camiini yaktılar” anonsunda gördük.

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Kılıçdaroğlu’nun vurguladığı gibi bugün insanlarımız bu tür provokasyonlara karşı daha bilinçli. Ancak bu oyunu kuranların ‘vazgeçmediği’ görülüyor.

Ancak olmadı… Tutmadı… İlk tepkiyi İzmir’deki CHP’li kamuoyu gösterdi.

Mustafa Balbay’ın yazısı

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