Mustafa Balbay: Ne kadar da sahici!

Çok ciddi bir salgınla mücadele ediliyor… Ama iktidar, siyaseti de bütün hırsı ve hıncıyla sürdürülüyor. Erdoğan, belediye başkanlarının ihtiyacı olanlara dağıtmak üzere halktan bağış toplayamayacağını ilan ediyor. En önde Soylu… Hemen genelge, ardından demeç:

“Karar Cumhurbaşkanımızındır…”

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Sokağa çıkma yasağı ilan ediliyor. Soylu açıklıyor:

“Karar Cumhurbaşkanımızındır…”

Her şeyin ardında Erdoğan’ın olduğunu bu kadar açık ve kabullenici şekilde ilan eden Soylu, “bütün sorumluluk benim” deyip istifa ediyor. Saray kabul etmiyor, Bahçeli, “İstifanın kabul edilmemesi iyi oldu” diyor.

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Ne kadar da sahici!

Mustafa Balbay’ın yazısı