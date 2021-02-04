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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Muhalefetin bu oyuna gelmemesi gerek

Anayasa Mahkemesi’ne saygısı olmayan bir iktidarın anayasaya saygısı olur mu?

Böyle bir iktidarın ‘sivil anayasa yapalım’ çağrısı samimi olabilir mi?

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Muhalefetin bu oyuna gelmemesi gerekir.

Bıraksınlar, Cumhur İttifakı’nın ortakları kamuoyu üzerinden birbirlerine kur yapsın.

Bu iktidarla muhalefetin yapacağı tek ortak oylama, seçim tarihi ile ilgili olabilir.

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AKP siyasetine bulaşan kirlenir. Çünkü orada AKP’nin iktidarını sürdürmek esastır. Bu yaşanarak görüldü.

Millet İttifakı’nın ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ önerisini seçim sürecinde birinci madde yapmayı da yeniden değerlendirmek gerekir. Halkın temel beklentilerini çok iyi kurgulayıp, bunu başaracak bir iktidar projesi ile yola çıkmak daha sonuç alıcı olabilir.

Halk, iktidarı değiştirmek gerek duygusunu edindi.

Mustafa Balbay’ın yazısı

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