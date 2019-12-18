Mustafa Balbay: Montrö kelepçe ise Karadeniz’e göz diken emperyalist ülkelere kelepçedir!

Tüm dünyanın, tarihçilerin kabul ettiği gerçek odur ki, Kurtuluş Savaşı hem cephede hem masada verilmiş, ikisi de kazanılmıştır. Bu çerçevede o anlaşmaların tümü 21. yüzyılda da hayatta kalmaya devam etmiştir.

Erdoğan, Libya ile anlaşmayı Sevr’in tersyüz edilmesi diye anlatıyor. Oysa ölü doğan Sevr imzalandıktan üç yıl sonra Lozan’la tersyüz edildi.

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AKP çevreleri Kanal İstanbul için Montrö kelepçesinin açılması diyor! Oysa Montrö dünyanın en güçlü anlaşmalarından biridir. Montrö kelepçe ise Karadeniz’e göz diken emperyalist ülkelere kelepçedir!

Mustafa Balbay’ın yazısı