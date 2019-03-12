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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Millet İttifakı’nı terör örgütleriyle eşitleme algısı geri tepti

İki partinin tabanı kimi yerlerde geçişken olabilir ama, tepedeki planlamaya dayalı bir bağın tabanda olmadığı görülüyor.

Üç temel durumun altını çizelim:

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1- Cumhur İttifakı tabanda yama tutmuyor.

2- Beka söylemi tutmadı.

3- Millet İttifakı’nı terör örgütleriyle eşitleme algısı geri tepti.

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Seçmenin duruşuna, susuşuna bakılırsa, “Her ekonomik kriz siyasal sonuç doğurur” tezi gündemde…

İktidar, seçmenin bütün bu algıların dışında başka bir kaygı ile oy vermesini sağlamanın arayışında…

Son birkaç gündür değiştirilmeye çalışılan gündem bunun eseri…

Mustafa Balbay’ın yazısı

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