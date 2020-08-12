Mustafa Balbay: MEB’in yol haritasında birinci şık ‘Hele bir açalım, sonrasına bakarız’

Milli Eğitim Bakanlığı’nın işi gerçekten kolay değil. Alacağı her kararın tersinin daha doğru olacağı mantıklı nedenlerle birlikte anlatılabilir!

Sızan bilgilere göre, bakanlığın yol haritası şöyle:

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1- Hele bir açalım, sonrasına bakarız.

2- 31 Ağustos’tan itibaren bir hafta gelişmeleri gözlemleriz, sonraki hafta nasıl devam edeceğini netleştiririz.

3- Birinci, beşinci, sekizinci sınıf gibi yeni eğitim aşamasına geçen öğrencilerle başlayıp ara sınıfları daha sonra alabiliriz.

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4- Hafta sonlarını da eğitim günü ilan edip öğrencilerin günaşırı okula gelmelerini sağlayabiliriz.

5- Belli dersleri okulda görüp bazılarının uzaktan eğitim ve benzeri yöntemlerle alınmasını sağlayabiliriz.

Gördüğümüz kadarıyla en ciddi madde, birinci şık!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıklamalarından bunlardan öte bir adımın olmadığı anlaşılıyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı