Mustafa Balbay: Konya köylüleri böyle diyorsa, demek ki halk gerçekleri görmeye başladı

Türkiye’nin güzelim ormanlarını, ovalarını, dağlarını, taşlarını madencilere pazarlayan AKP, Çavuşçugöl’de de aynısını yaptı. Kömür madenlerinin bir bölümü tarım arazisi, köylü ekip biçiyor, ömrü orada geçmiş.

AKP Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de köyüne gitmiş, bu duruma sinirlenen köylüleri sakinleştirecek…

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Köylüler, Prof. Özdemir’e yükleniyor:

“Memlekette satmadık yer bırakmadınız. Bitirdiniz memleketi. Sizde hiç mi Allah korkusu yok. Utanmıyorsun da…”

Özdemir konuşanı tanıyor. “Hakkı Dayı” diye başlıyor ama Hakkı Dayı kararlı, hakkını arayacak. Devam ediyor:

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“Babanın da arazisi var burada… Benim de yerim var… Hayatım bitiyor, ne dinleyeceğim seni…”

Özdemir, ortamı kayda alandan öfkesini çıkarıyor.

Konya köylüleri, “memlekette satılmadık yer kalmadı” diyorsa, demek ki halk gerçekleri görmeye başladı…

Mustafa Balbay’ın yazısı