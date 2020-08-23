Mustafa Balbay: Kılıçdaroğlu, toplumsal tepkinin, ‘CHP eylemi’ damgası taşımamasına özen gösteriyor

Kılıçdaroğlu, iktidara karşı yer yer yükselen toplumsal tepkinin, ‘CHP eylemi’ damgası taşımamasına büyük özen gösteriyor. Şöyle dedi:

“Örneğin çevre konusunda çok bilinçli bir duyarlılık var. Bir semtte, bir köyde iktidarın çevreye zarar veren adımına tepki konduğunda bizim arkadaşlarımız öne geçince eylem CHP’nin bir çıkışı gibi algılanıyor. Halbuki halkın önde olması, CHP’nin, bizim arkadaşlarımızın onların yanında olması, desteklemesi gerekir…”

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Kemal Bey, bu yaklaşımını siyasetin pek çok alanında ortaya koyuyor. Millet İttifakı’nın yaşaması, büyümesi için de CHP’yi dengeli bir yerde tutmaya özen gösteriyor. Barajın yüzde 50’ye çıkması bunda önemli etken. İttifakı genişletmek, CHP dışındaki ‘dostları’ da çoğaltmayı gerektiriyor. Bunu yaparken siyaset sahası olarak ‘CHP’nin içi dar çevresi geniş’ bir görüntünün ortaya çıkması uzun vadede CHP’nin yararına görünmüyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı