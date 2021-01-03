Mustafa Balbay: Keşke muhalefete laf yetiştireceğine, halka aşı yetiştirseydin…

Keşke muhalefete laf yetiştireceğine, halka aşı yetiştirseydin…
Keşke senin gibi düşünmeyenlerin açığını arayacağına, bütçe açığına kafa yorsaydın…
Keşke türbanlı kadınları konu mankeni yapacağına, kadın cinayetlerini durdurmak için bir şey yapsaydın…
Keşke her fırsatta komplo teorileri kuracağına, fabrika kursaydın…
Keşke gazetecilerin, aydınların, siyasetçilerin telefonunu dinleyeceğine, sözünü dinleseydin…
Keşke Türkiye’yi krizden krize sokacağına, AB’ye soksaydın…
Keşke ekonomiyi uzmanlık alanı seçeceğine, bürokratları liyakatle seçseydin…