Mustafa Balbay: Keşke muhalefete laf yetiştireceğine, halka aşı yetiştirseydin…

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV artışının sahte içki üretimini de artırdığını belirterek, “Sahte içki üretenlerin ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin bir hayli arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl alkollü içkilerde ÖTV artışı yapılmamalı” ifadesini kullandı.