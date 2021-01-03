Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Keşke muhalefete laf yetiştireceğine, halka aşı yetiştirseydin…

Keşke muhalefete laf yetiştireceğine, halka aşı yetiştirseydin…

Keşke senin gibi düşünmeyenlerin açığını arayacağına, bütçe açığına kafa yorsaydın…

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Keşke türbanlı kadınları konu mankeni yapacağına, kadın cinayetlerini durdurmak için bir şey yapsaydın…

Keşke her fırsatta komplo teorileri kuracağına, fabrika kursaydın…

Keşke gazetecilerin, aydınların, siyasetçilerin telefonunu dinleyeceğine, sözünü dinleseydin…

Keşke Türkiye’yi krizden krize sokacağına, AB’ye soksaydın…

Keşke ekonomiyi uzmanlık alanı seçeceğine, bürokratları liyakatle seçseydin…

Mustafa Balbay’ın yazısı

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TESK’ten sahte içki çıkışı: Bu yıl ÖTV artışı yapılmamalı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ÖTV artışının sahte içki üretimini de artırdığını belirterek, “Sahte içki üretenlerin ve bu nedenle hayatını kaybedenlerin bir hayli arttığı göz önünde bulundurulduğunda, bu yıl alkollü içkilerde ÖTV artışı yapılmamalı” ifadesini kullandı.