Mustafa Balbay: Kendi geliştirdiğimiz projenin fabrikasına Katar’ı niye ortak ettik?

Arifiye’de üretilmesi planlanan Altay tankı. Fabrika, mevcut tankların yenilemesini sağlarken, 2008’de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan Altay tanklarını da üretecekti. Tankın motoru ve aktarma sistemleri için de Alman, Malezya ve Kore firmaları ile işbirliği yapılıyor. 2018 yılına kadar proje adım adım gelişti, Aralık 2018’de birden Katar ortaya çıktı. Yetersiz olduğumuz bir konuda yabancı firmalarla işbirliği yapılabilir; asıl olan topraklarımızda üretimi artırmak. Ancak kendi içimizde geliştirdiğimiz bir projenin fabrikasına birden Katar Silahlı Kuvvetler şirketini niye ortak ettik?

Mustafa Balbay’ın yazısı