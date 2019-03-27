Mustafa Balbay: Kendi geliştirdiğimiz projenin fabrikasına Katar’ı niye ortak ettik?

Arifiye’de üretilmesi planlanan Altay tankı. Fabrika, mevcut tankların yenilemesini sağlarken, 2008’de ilk kez kamuoyu ile paylaşılan Altay tanklarını da üretecekti. Tankın motoru ve aktarma sistemleri için de Alman, Malezya ve Kore firmaları ile işbirliği yapılıyor. 2018 yılına kadar proje adım adım gelişti, Aralık 2018’de birden Katar ortaya çıktı. Yetersiz olduğumuz bir konuda yabancı firmalarla işbirliği yapılabilir; asıl olan topraklarımızda üretimi artırmak. Ancak kendi içimizde geliştirdiğimiz bir projenin fabrikasına birden Katar Silahlı Kuvvetler şirketini niye ortak ettik?
SON HABERLER
Hürriyet, Yıldırım’ın ‘İstanbul’dan daha çok vergi almamız gerekir’ sözünü kaldırdı
Hürriyet gazetesi, AKP’nin İstanbul adayı Binali Yıldırım’ın gazetenin yazarlarından Ertuğrul Özkök’le yaptığı röportajda söylediği “İstanbul’dan daha çok vergi almamız gerekir” sözlerini internet sitesinden kaldırdı.
‘CHP listesindeki PKK’lı’ eski AKP adayı çıktı
Bazı gazetelerde ‘CHP listesindeki PKK’lılar’ diye hedef gösterilen isimlerden birinin AKP’den sadece iki ay önce istifa edip CHP’ye geçtiği ortaya çıktı. Sözcü’den Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre Sabah gazetesinde çıkan ve daha sonra Hürriyet tarafından da kullanılan ‘CHP’nin PKK bağlantılı adayları’ haberinde CHP Mamak belediye meclis adayı Kenan Güler, beş yıl süreyle AKP’de siyaset yapmış, […]
Taş’tan kendisine ‘PKK’lı’ diyen Soylu’ya yanıt: İspat edersen bırakırım, ya sen?
‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Alper Taş, kendisi için ‘PKK’lı’ diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya cevap verdi: İspat edersen ben istifa ederim, edemezsen sen istifa edecek misin?
AP yasası: İnternet şirketleri, kullanıcıların telif hakkı ihlalini üstlenecek
Avrupa Birliği internet şirketlerini zora sokacak yeni bir yasayı daha parlamentodan geçirdi. YouTube, Facebook, Twitter gibi şirketler kullanıcılarının telif hakkı ihlallerinde sanatçılara, prodüksiyon ve medya şirketlerine ödeme yapmak zorunda kalacak.
Şırnak’ta PKK’nın saldırısında yaralanan asker hayatını kaybetti
Şırnak’ta PKK’lıların saldırısı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan 29 yaşındaki sözleşmeli jandarma uzman onbaşı Ramazan Teymur hayatını kaybetti.