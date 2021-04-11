Mustafa Balbay: Karadeniz’de Rusya ile yaşanacak gerilimin sesi Suriye’den çıkar

Sovyetler Birliği’nin çöküşünün 30. yılında, Karadeniz’in batısındaki ülkelerin AB üyesi olması, ABD’de Biden yönetiminin AB’yi yanına almasıyla birlikte, en hafif anlatımla güç çekişmelerine gebe bir döneme girdik.

Türkiye nerede duracak?

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Sadece Karadeniz için değil, Akdeniz ve Ortadoğu için de en kritik soru bu.

Erdoğan’ın, “Daha iyisini bulana kadar Montrö’ye bağlıyız” sözü muğlak, tehlikeli, özensiz bir tutum.

“Daha iyisi” ne?

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ABD’nin niyetleri belliyken…

Rusya, “Montrö’de virgül değişmemeli” derken…

Karadeniz, Montrö zemininde bir “barış gölü” havasındayken…

“Daha iyisi” ne?

Rusya, Türkiye’nin sadece kuzey komşusu değil, aynı zamanda güney komşusu. Karadeniz’de Rusya ile yaşanacak gerilimin sesi Suriye’den çıkar!

Mustafa Balbay’ın yazısı