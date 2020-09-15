Mustafa Balbay: İYİ Parti siyasal birikimini ranta mı çevirecek halka mı?

Akşener, İYİ Parti’yi nasıl kurduğunu, boğma girişimlerine karşı hangi badirelerden geçtiğini, zor anlarda kendisine hangi ellerin uzandığını elbette unutmamıştır. Ne tür işbirlikleri olursa olsun Akşener bu noktaya bileğinin hakkıyla geldi. Ortada bir diyet sorunu yok ama dileriz niyet sorunu olmaz!

Türkçemiz de maşallah çok niyetli, ‘kime niyet kime kısmet’ var… ‘İyi niyetli-kötü niyetli’ var…

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İYİ Parti siyasal birikimini ranta mı çevirecek halka mı?

Bizimki de amma gereksiz bir soru; elbette kendine yakışanı yapacak!

Mustafa Balbay’ın yazısı