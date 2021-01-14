Mustafa Balbay: İttifakın geleceği konusunda MHP tavrını koyduğunu gösteriyor

HDP’nin dünden bugüne değişen bir politikası yok. O zaman Bahçeli niçin ısrarcı?

Açıklanan neden, Kobani iddianamesi, HDP’nin terör örgütü ile bağlantılı olması.

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Ancak siyasetin genel seyri, başka nedenlerin de devrede olduğunu, Cumhur İttifakı’nın geleceği konusunda MHP’nin tavrını koyduğunu gösteriyor.

Acaba şöyle bir tablo mu söz konusu:

Bahçeli, Erdoğan’ın arayışlar içinde olduğunu gördü. Bu arayışların sınırının olmadığını, yüzde 50 artı 1 için herkesi ittifaka katmaya hazır olduğunu gördü. 2010’ların açılımını anımsatacak adımlara da sıcak baktığını gördü. Böyle bir adımı baştan kesmek için harekete geçti!

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Mustafa Balbay’ın yazısı