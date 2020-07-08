Mustafa Balbay: İran’ın özel gücü Libya’da, bunu Rusya hayata geçirdi

Suudi Arabistan, Mısır ve BAE Libya’da Türkiye’nin karşısında. Bu üçlü açık biçimde Türkiye’ye cephe almış durumda. Bir de ittifaklar yoluyla Türkiye’yi karşısına alanlar var. Bunların arasında İran dikkat çekici.

Diplomasi koridorlarında konuşulan o ki İran’ın iki bin kişilik özel bir gücü Libya’da. Bu organizasyonu Rusya hayata geçirdi. Rusya, Türkiye’nin cephe aldığı Hafter’in yanında. Suriye’de ne kadar Esad’a yakınsa Libya’da da Hafter’le benzer ilişkilere sahip. Söz konusu iki bin kişilik gücün yükünü büyük ölçüde Rusya çekiyor.

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Mustafa Balbay’ın yazısı