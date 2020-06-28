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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: İmamoğlu’nun başarısına sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin ihtiyacı var

Ekrem İmamoğlu biriken sorunların, alışılmış rantların üzerine başkan oldu. Belediye Meclisi’nde azınlık, Ankara’daki AKP iktidarı da başlıca engeli… Birinci yılın sonunda her şeye karşın sorunların üstesinden gelme iradesini ortaya koydu.

Eskişehir’de Yılmaz Büyükerşen, Hatay’da Lütfü Savaş, başta Belediye Meclisi’nde azınlık iken sonraki dönemde halk orada da çoğunluğu başkanlara verdi.

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İmamoğlu, birinci dönemin sonunda halk katında “başkan sorunları çözüyor” algısı yaratırsa, sonraki dönem seçmen Meclis gücünü de verecektir.

Başarı hikâyesi o gün tamam olur.

Bu başarıya sadece İstanbul’un değil, Türkiye’nin ihtiyacı var.

Mustafa Balbay’ın yazısı

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