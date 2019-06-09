Mustafa Balbay: İmamoğlu, AKP tabanına da nüfuz etmeye başladı

Ekrem İmamoğlu, estirdiği umut fırtınasıyla birlikte, Türkiye’nin geleceğinde avuç içi kadar bir açıklık yarattı. O açıklığı adım adım genişletip, yeni bir gelecek sunmayı başardı.

İmamoğlu, gökyüzündeki o avuç içidir…

İmamoğlu, Türkiye üzerine titreyen milyonlarca insanın kalbinin üstüne götürdüğü elinin avuç içidir…

Bu, çok büyük bir güç, çok büyük bir sorumluluk.

CHP’nin 2017’de anayasa referandumu sürecinde oluşturduğu dilin, ete kemiğe bürünmüş halidir. İmamoğlu’nun dili, milletle kucaklaşma yöntemleri CHP’nin içindeki bütün yelpazeyi birleştirdi. Bu anlamda CHP içinde “çatlakses” bekleyenler, çatlayacak hale geldi!

İmamoğlu CHP’de yarattığı bu pozitif havadan sonra AKP tabanına da nüfuz etmeye başladı.

İstanbul seçimi artık, bir yerel seçimden daha fazlası. Sonuç ne olursa olsun, İstanbul seçimi yeni sonuçlar doğuracak.

Mustafa Balbay’ın yazısı