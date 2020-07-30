Mustafa Balbay: İletişim çağını AKP zihniyeti ile yaşamak hüzün verici

Kişi başı sosyal medyaya ayrılan zaman günde 3 saat.

AKP’nin bu alana müdahale girişimi, yenilgisidir.

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AKP, başta ‘aktroller’ olmak üzere her yöntemi kullandı. Özellikle kadınları sosyal medyadan uzaklaştırmak için her şeyi yaptı. “Teknolojiyi en iyi kullanan parti” algısını yükselterek propaganda gücünü artırdı.

Ancak ‘gerçek’ bütün bunlardan daha güçlü çıktı.

Bunun miladı 26 Haziran 2020’de Erdoğan’ın üniversite sınavına gireceklere yönelik canlı yayın konferansına gençlerin hiç hakaret etmeden sadece ‘dislike (beğenmedim)’ mesajının yüz binleri aşması, ‘like (beğendim)’ mesajının on katına çıkmasıdır.

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Bugün dünyada her 3 yılda bir bütün bilgiler ikiye katlanıyor. 2010’da 7 yılda birdi. 2030’da bu zaman dilimi 2 aya inecek!

Türkiye’de devletin iletişim çağını AKP zihniyeti ile yaşaması hüzün verici…

Ancak millet iletişim çağına en azından kullanıcı olarak girdi.

Yasayla bunu durdurmaya çalışmak, çöl sıcaklarını engellemek için KHK çıkarmaya benzer!

Mustafa Balbay’ın yazısı