Mustafa Balbay: İktidarın muhalefete çatarak başlattığı kutuplaştırmada ikinci dalgayı yaşıyoruz

Koronavirüs salgınında hangi dalganın içinde olduğumuz belli değil ama iktidarın muhalefete çatarak başlattığı kutuplaştırmada ikinci dalgayı yaşıyoruz.
Birinci dalga, salgının açıklandığı 10 Mart’tan sonra 30 Mart’ta başladı. O gün, CHP’li belediye başkanlarının halkla yardımlaşma içinde olması yasaklandı. (…)
Halkın temel sorunlarının ikinci plana itilmesi, ana gündem maddesinin ‘siyasi gerilim’ olması için ikinci dalga 24 Temmuz’da başladı. Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi Lozan Antlaşması’nın 97. yılında ibadete açık olan Ayasofya Camisi’nin ibadete açılışı 350 bin kişinin katıldığı cuma namazıyla yapıldı.