Mustafa Balbay: İktidardan tasarruf olmaz!

Koşullar aynı değil ama özü benzer… Arjantin’de Peron için kullanılan bir tanımlama vardı: Çok zenginlerin ve çok fakirlerin diktatörü!

Her iki kesim de çok seviyordu Peron’u!

Çok zenginler sistemden payını katlayarak alırken, çok fakirlere takılan ad şuydu:

Gömleksizler!

Türkiye’ye dönelim… 2002’de gayrisafi milli hasılanın yüzde 35’ini emeğiyle geçinenler alıyordu; maaş ve ücret olarak. Bu oran geçen yıl yüzde 17’ye düştü.

İsraf ekonomisinde halk fakirleşir, iktidar ve çevresi zenginleşir!

Aslında ‘itibardan tasarruf olmaz’ sözünü AKP şöyle yorumlamış:

İktidardan tasarruf olmaz!

Bu düzen değişmeli…

Mustafa Balbay’ın yazısı