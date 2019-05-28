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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: İktidardan tasarruf olmaz!

Koşullar aynı değil ama özü benzer… Arjantin’de Peron için kullanılan bir tanımlama vardı: Çok zenginlerin ve çok fakirlerin diktatörü! 
Her iki kesim de çok seviyordu Peron’u! 
Çok zenginler sistemden payını katlayarak alırken, çok fakirlere takılan ad şuydu: 
Gömleksizler! 
Türkiye’ye dönelim… 2002’de gayrisafi milli hasılanın yüzde 35’ini emeğiyle geçinenler alıyordu; maaş ve ücret olarak. Bu oran geçen yıl yüzde 17’ye düştü. 
İsraf ekonomisinde halk fakirleşir, iktidar ve çevresi zenginleşir! 
Aslında ‘itibardan tasarruf olmaz’ sözünü AKP şöyle yorumlamış:
İktidardan tasarruf olmaz! 
Bu düzen değişmeli…

Mustafa Balbay’ın yazısı

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