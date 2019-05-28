Koşullar aynı değil ama özü benzer… Arjantin’de Peron için kullanılan bir tanımlama vardı: Çok zenginlerin ve çok fakirlerin diktatörü!
Her iki kesim de çok seviyordu Peron’u!
Çok zenginler sistemden payını katlayarak alırken, çok fakirlere takılan ad şuydu:
Gömleksizler!
Türkiye’ye dönelim… 2002’de gayrisafi milli hasılanın yüzde 35’ini emeğiyle geçinenler alıyordu; maaş ve ücret olarak. Bu oran geçen yıl yüzde 17’ye düştü.
İsraf ekonomisinde halk fakirleşir, iktidar ve çevresi zenginleşir!
Aslında ‘itibardan tasarruf olmaz’ sözünü AKP şöyle yorumlamış:
İktidardan tasarruf olmaz!
Bu düzen değişmeli…
Mustafa Balbay: İktidardan tasarruf olmaz!
Koşullar aynı değil ama özü benzer… Arjantin’de Peron için kullanılan bir tanımlama vardı: Çok zenginlerin ve çok fakirlerin diktatörü!