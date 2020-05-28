Mustafa Balbay: İktidardan kopma olacağını, bunun iktidar değişikliğine yol açacağını düşünüyorlar

Şimdi AKP-MHP’nin pişirmeye çalıştığı değişiklikle, parti değiştirmek yeniden 12 Eylül gibi yasak hale getirilmek isteniyor. Daha ötesi değişim için parti kurmak da yasaklansın diyorlar!

Meclis, 2 Haziran Salı günü açılacak. İktidar yayın organlarına göre bu yasak ilk gündeme gelecek konular arasında. Ne salgının yaralarını sarma, ne ekonomideki olumsuz havayı giderme… Öncelik neden bu?

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Görünen o ki, iktidardan kopmanın daha çok olacağını, bunun iktidar değişikliğine yol açacağını düşünüyorlar.

Söz konusu değişiklikleri gündeme getirmek başlı başına bunun kabulü.

Bir başka kabul de şu:

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Erken seçim tartıştırmalarını sürdürmek!

Mustafa Balbay’ın yazısı