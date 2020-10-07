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Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: İktidar salgın sürecinde eğitimi öncelikli görmedi

Kolay alınacak bir karar değil. Hangi yönde adım atılsa, aksi yönün daha sağlıklı olacağı ‘kanıtlanabilir‘. 

Ancak şu bir gerçek:

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İktidar, salgın sürecinde eğitimi ‘öncelikli‘ görmedi!

Mart ortasında bütün AVM’ler kapatıldı, camiler toplu ibadete kapatıldı, okullar tatil edildi.

Normalleşmede öncelikler şöyle sıralandı:

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İki ay sonra AVM’ler açıldı…

Üç ay sonra camiler toplu ibadete açıldı…

Okullar?

Ona yolda bakacağız…

Zaten öncelikle turizmin canlanması gerekli. Üniversiteye giriş sınavlarını da bir an önce halledip herkesi ‘tatil keyfine‘ yollayacağız!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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