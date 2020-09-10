Mustafa Balbay: İktidar ne yapsa etse seçimde yüzde 50’yi geçeceğine inandığı bir iklim oluşmuyor

İktidarın geldiği noktanın ana nedeni ise şu:

Ne yapsa etse seçimde yüzde 50’yi geçeceğine inandığı bir iklim oluşmuyor.

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Ayasofya’yı açarken “Ayasofya ittifakı” diyecek kadar çok bel bağladılar ama olmadı. Diyanet İşleri Başkanı umutları kılıçtan geçirip lanetledi.

Normalleşme süreci ile birlikte kredi musluklarını sonuna kadar açtılar, bir nebze olsun “ekonomi iyiye gidiyor” havası vermeye çalıştılar. Olmadı.

İstanbul, Ankara başta olmak üzere Millet İttifakı’nın elindeki yerel yönetimleri bunaltıp, “bunlar üç kazı güdemez” havası yaratıp yerel-genel seçim birleştirilip yenilenir mi arayışına girdiler. Olmadı!

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Türkiye’nin ulusal yararları üzerinden Ege, olmadı Akdeniz’de bir kahramanlık üretmeye çalışıyorlar, olmuyor!

Mustafa Balbay’ın yazısı