Mustafa Balbay: İktidar bu ülkede nelerden sorumlu?

Ana ‘ak’ım medyada, hatta TRT’de yapılan tartışmalarda bile depremin ne söylediği saklanamadığı için şu yöntemle ‘sorunları’ anlatmaya çalışıyorlar:

Her şey çürük, ama iktidar mükemmel!

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Bu medyaya göre durum şu:

İktidar mükemmel… Her şey çağın ötesinde… Üzerine düşen bütün sorumluluğu yerine getirmiş bir iktidar var… Ancak!! Binalar kötü yerlere yapılmış… Denetleme mekanizması işlemiyor… İmar planlarına uyulmuyor… İnşaat malzemeleri eksik ve kalitesiz… İmar afları çok kötü örnek oluyor, sürekli kaçak yapılaşmaya davetiye çıkarıyor…

Yukarıda aktardıklarımızın tümünü televizyonlardaki tartışma programlarından not ettik.

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Bu durumda insan sormadan edemiyor:

İktidar bu ülkede nelerden sorumlu?

Mustafa Balbay’ın yazısı