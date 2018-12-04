Mustafa Balbay: İki parti anlaşırsa İYİ Parti 60’a yakın ilçe belediye başkanlığını alıyor

Taban da tavana koşut olarak fiilen iki turlu seçim gibi bakacak. Gerçi yerel seçimlerde adayın kimliğine dayalı olarak seçmen tercih değiştirebiliyor ama bu kez partilerin genel merkezlerinde de benzer arayış olduğu için iki turluluk kurumlaşmış gibi.

CHP’nin 16 Nisan anayasa referandumunda oluşturduğu “hayır” yelpazesi yeniden kurulabilir. Bunun için adayların hem CHP tabanına hem de oy verme potansiyeli olan öteki parti taraftarlarına güven vermesi gerekiyor. Yerel seçimin ruhu buna uygun.

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CHP için parti kadroları ile çevre partiler dengesinin iyi kurulması şart. Bu yapılabilirse iktidar tabanından da oy alabilir. Çok sık şu sözü duyduk: “Genel merkez biraz da kendi evlatlarına güvensin!”

CHP ile İYİ Parti arasındaki arayışın olumlu sonuçlanması tabanın da arzusu. CHP, İYİ Parti’nin masasına şöyle bir tablo koydu: İki parti anlaşırsa İYİ Parti 60’a yakın ilçe belediye başkanlığını alıyor. Buna orta büyüklükte birkaç il de eklenebilir. Eğer anlaşma olmazsa belediye başkanlığı hanesine bir şey yazılmayacak.

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CHP açısından ise zaferin adı, Ankara ve İstanbul. Oy yelpazesini genişletmeden bu da mümkün görünmüyor.

Mustafa Balbay’ın yazısı