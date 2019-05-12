Mustafa Balbay: Her şeyin güzel olması için dondurmayı bile üfleyerek yemek gerekiyor

Propaganda döneminde 16 yaşındaki lise öğrencisi Berkay’ın, “Her şey çok güzel olacak Ekrem Abi” sözü, seçimlerin YSK’ye yapılan dayatma sonucu yenilenmesi kararıyla yeniden büyük kabul gördü. İlk birkaç günün iklimine bakılırsa, “Her şey çok güzel olacak” sözü halkın özlemlerine, beklentilerine karşılık geldi. Herkes bu söze sarıldı. Biz de aynı duygularla paylaştık.

Peki bu ortak özlemi gerçekleştirmek için sloganı paylaşmak yeter mi?

Kesinlikle yetmez…

Her şeyin çok güzel olabilmesi için bunu çok istemek ve çalışmak gerekiyor…

Kendi sesimizin büyüsüne kapılmamak gerekiyor…

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Özetle; değil yoğurdu, dondurmayı üfleyerek yemek gerekiyor…

Mustafa Balbay’ın yazısı