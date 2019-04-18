Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Her şeyi daha fazla murdarlaştır-mayın…

Ama bu kadarı yeter Binali Bey… 
Bu kadar kıymayın memlekete… 
Çok kullanışlı bir eldiven ya da merdiven gibi sistemin çanına ot tıkayan bir işlev üstlenmeyi artık bırakın. 
AKP vitrininde gülme yeteneğini kullanabilen tek kişisiniz. Önemli bir özellik. Zira gülümsemek, iki insan arasındaki en kısa mesafedir. 
Ama yeter, artık yap-mayın… 
Demokraside daha fazla yara açmayın… 
Her şeyi daha fazla murdarlaştır-mayın… 
Lütfen çekilin… Şimdi buna, “Çekildim, 95 kiloyum” diye bir yanıt verebilirsiniz… 
Ama daha fazla gülünç olmayın!

Mustafa Balbay’ın yazısı

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