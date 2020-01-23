Mustafa Balbay: Halk adına iktidarın sorumluluğunu anımsatıyoruz

Ergenekon kumpasının hedeflerinden biri, yakın tarihin tüm karanlık olaylarını cumhuriyetçilere yıkıp üstüne beton dökmekti.

Kumpasın en azından bu bölümü açığa çıktı. Gelin, Türkiye’nin geleceği için 1990’ların soruşturmasını bir arpa boyundan biraz daha ileri götürün!

Reklam

Bu çağrımız ne yazık ki bir beklentiden kaynaklanmıyor… Halk adına iktidarın sorumluluğunu anımsatıyoruz.

Uğur Mumcu’yu katledilişinin 27. yılında bitmeyen bir özlemle anmaya hazırlanırken bir kez daha onun söylemiyle haykırıyoruz: Korkak bin kez, cesur bir kez ölür!

Mustafa Balbay’ın yazısı