Diken

Yaramazlara biraz batar!

Mustafa Balbay: Halk adına iktidarın sorumluluğunu anımsatıyoruz

Ergenekon kumpasının hedeflerinden biri, yakın tarihin tüm karanlık olaylarını cumhuriyetçilere yıkıp üstüne beton dökmekti.

Kumpasın en azından bu bölümü açığa çıktı. Gelin, Türkiye’nin geleceği için 1990’ların soruşturmasını bir arpa boyundan biraz daha ileri götürün!

Reklam

Bu çağrımız ne yazık ki bir beklentiden kaynaklanmıyor… Halk adına iktidarın sorumluluğunu anımsatıyoruz.

Uğur Mumcu’yu katledilişinin 27. yılında bitmeyen bir özlemle anmaya hazırlanırken bir kez daha onun söylemiyle haykırıyoruz: Korkak bin kez, cesur bir kez ölür!

Mustafa Balbay’ın yazısı

SON HABERLER

Temmuz, ağustos ve eylül aylarında 24 milyon kişi seyahat etti

Temmuz, ağustos ve eylül aylarından oluşan üçüncü çeyrekte, yurt içinde ikamet eden 24 milyon 264 bin kişi seyahate çıktı. Toplam seyahat sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.8 azalarak 31 milyon 939 bin seyahat olarak kaydedildi. Bu çeyrekte seyahate çıkanlar 309 milyon 342 bin geceleme yaptı. Ortalama geceleme sayısı 9.7 gece oldu.

Aksa Enerji’den fiyat sorunları nedeniyle üretimi geçici durdurma talebi

Aksa Enerji, 147 MW kurulu güçteki Şanlıurfa Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin, serbest piyasa koşullarında Türkiye sınırları içerisinde rekabetçi bir fiyattan elektrik üretimi gerçekleştirme imkanının azaldığı gerekçesiyle geçici süreyle üretimini durdurmak için TEİAŞ’a başvurduğunu duyurdu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...