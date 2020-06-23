Mustafa Balbay: Hakim ve savcıların bağımsız karar vermesi sürgünü göze almayı gerektiriyor

Yargının bütün kurumları tüketildi, sıra barolara geldi.

Hâkim ve savcıların bağımsız karar vermesi cesaret istiyor. En hafifinden sürgünü göze almayı gerektiriyor. Geriye savunma kalıyor. Avukatlar bu bağlamda adaletin kilit taşı. Bir avukat savunma sorumluluğunu yerine getirirken biliyor ki arkasında baro var.

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AKP, bu bağımsız, kendi yöneticilerini kendisi seçen örgütlü gücü istemiyor.

Şöyle bir yorum yapılabilir:

Sonuçta kararı hâkim verecek. Tek başına avukat ya da avukat grubunun Türkiye koşullarında yapabileceği sınırlı!

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İlk bakışta mantıklı gibi gelse de savunmanın işlevi mahkeme salonuyla sınırlı değil. Baronun görevi sadece avukatların özlük haklarını korumak değil. Toplumun da her türlü hakkını savunmak, dile getirmek.

Kaz Dağları’nda ağaç kıyımında…

Karaman’da çocuk istismarında…

Adana Alaçam’da yurt yangınında…

Kadın cinayetlerinde…

Mustafa Balbay’ın yazısı