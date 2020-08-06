Mustafa Balbay: Genel merkezin İnce için dediğinin Türkçesi şu; hele konuşsun, ağzının payını veririz

Düne kadar, “Ben bu partiye 15 yaşında girdim. Her kademesinde görev yaptım” diyen İnce neden bu noktaya geldi?

CHP Genel Merkezi konunun bu yanıyla ilgili değil! Sorulara şu karşılık verildi:

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“Biz iktidara yürüyoruz, bunlara harcayacak zamanımız yok.”

Devamında da şu kulis bilgisi yayıldı:

“İnce’den resmi bir açıklama gelmeden yorum yapmayacağız. Konuşsun ondan sonra karşılık veririz.”

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Bunların Türkçesi şu:

“Hele bir konuşsun, ağzının payını veririz…”

Keşke bunlar yerine şöyle bir açıklama gelseydi:

“İnce bu partinin evladıdır. Hiçbir yere gitmez, gidemez…”

Mustafa Balbay’ın yazısı