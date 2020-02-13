Mustafa Balbay: Gelin FETÖ’nün ayaklarından çok ana kaynağına inelim

Gelinen noktada iktidar ve muhalefet okları birbirine çevirip FETÖ’nün siyasi ayağını açıklıyorlar.
Çağrımız şu:
FETÖ ile mücadelede bütün partiler birbirlerine karşı bir adım geri çekilsin!
Gelin, bugünü ve geleceği kaybetmemek adına bir daha FETÖ benzeri yapılanmalar olmaması için mücadele edelim…
Gelin, FETÖ’nün ayaklarından çok ana kaynağına inelim…
Gelin, devlet kurumlarını her türlü paralel yapılanmadan kurtaralım…
Gelin, okları birbirimize değil, cehalete, emperyalizmin uşaklarına, dini türlü kullanıma açık hale getirenlere çevirelim…