Mustafa Balbay: Gazetecilere gözdağı vermek uğruna hukuku bu kadar zorlamayın

Üç ayı aşkın süredir tutuklu bulunan gazeteciler Barış Pehlivan, Barış Terkoğu, Hülya Kılınç, Murat Ağırel, Ferhat Çelik ve Aydın Keser bugün hâkim karşısına çıkacak.

Yöneltilen suçlama MİT mensuplarının kimliğini ifşa etmek.

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Bugün İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde saat 10.00’da 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlayacak dava, ne yazık Türkiye’de gazeteciliğin ve yargının durumunu bir kez daha ortaya koyacak.

Bu davayı kimseye anlatamazsınız…

Bu dava kurdun kuzuya ‘suyumu kirlettin’ demesi bile değil.

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Gazetecilere gözdağı vermek uğruna hukuku bu kadar zorlamayın…

Gazetecilikten suç üretmeye başladığınız an ülkenin toplumsal atmosferini kirletmiş olursunuz. Atmosfer kirlenince bundan herkes etkilenir.

Kirli hava seçmez, herkesi zehirler.

Geçmişteki gazeteci davalarına bakın, tümü o gün ülkeyi yönetenlerin aleyhine bir leke olarak tarihe geçmiştir!

Bugünkü davalar da öyle olacak!

Mustafa Balbay’ın yazısı